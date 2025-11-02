歌手の西野カナ（36）が2日まで自身のインスタグラムを更新。近影を披露した。「デジカメ買ったんや」と書き出した西野。「最近はプリプロしたり、クリスマスライブの準備したりしてるよ」と近況を報告した。「寒くなってきたから、秋冬の服着られるのが嬉しい」としてブラウンのボーダーロンTを着用した秋服コーデを披露。「今日はハロウィンやけどみんなパーティとかしてる？」と呼びかけた。ファンからは「鬼かわいい」