ブンデスリーガ】ザンクトパウリ 0−4 ボルシアMG（日本時間11月1日／ミラントア・シュタディオン）【映像】折り返しのボールを豪快ダイレクトシュートボルシアMGの日本代表FW町野修斗が豪快なフィニッシュで、今季のブンデスリーガで初ゴールを記録。待望のリーグ戦初得点にファンも大興奮の様子だ。日本時間11月1日のブンデスリーガ第9節で、ボルシアMGはアウェイでザンクトパウリと対戦した。ミッドウィークに行われた