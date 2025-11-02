養殖場に併設のレストランで提供されるオリジナルのエスカルゴ料理フランス料理などで使われるエスカルゴの最高級種「ブルゴーニュ種」の完全養殖に世界で初めて成功した起業家が三重県松阪市にいる。三重エスカルゴ開発研究所代表取締役の高瀬俊英さん（78）は、鉄工所の経営を担いながら、独学で約15年かけて偉業を成し遂げた。高瀬さんは「エスカルゴは食料危機時代の貴重なタンパク源になり得る」とアピールする。（共同通信