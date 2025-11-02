●フジテレビに影響されて日テレ入社 注目を集めるテレビ番組のディレクター、プロデューサー、放送作家、脚本家たちを、プロフェッショナルとしての尊敬の念を込めて“テレビ屋”と呼び、作り手の素顔を通して、番組の面白さを探っていく連載インタビュー「テレビ屋の声」。今回の“テレビ屋”は、月替わりの企画が放送される日本テレビ系バラエティ番組『timeleszファミリア』(毎週月曜24:29〜)で、11月の「タイムレスハウス」を