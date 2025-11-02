メ～テレ（名古屋テレビ） 2025年11月02日午前07時30分ごろ、和歌山県北部を震源とする最大震度3の地震が発生しました。 三重県内では震度1の揺れが観測されています。 最大震度3を観測したのは和歌山県です。 この地震による津波の心配はありません。 震源の深さは10km。地震の規模を示すマグニチュード（M）はＭ４．１と推定されます。 三重県 【震度1】 津市 熊野市 提供：ウェザーニュ