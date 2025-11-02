2023年（令和5）1月14日、広島拘置所内で1人の死刑囚が死亡した。死因は食事中に食べ物を喉に詰まらせた窒息死。数日前にも食事中の事故で救急搬送されていたこの死刑囚、上田美由紀（享年49）が最初に逮捕されたのは、2009年11月2日のことだった。【写真】子供の玩具や漫画が雑然と放置され…上田元死刑囚が暮した家、逮捕直後の様子瞬く間に全国のトップニュースとなった「鳥取連続不審死事件」。周辺で6人の男性が命を落と