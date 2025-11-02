大戸屋では、2025年11月4日12時から30日23時59分までの期間、限定商品やクーポン券が入った「特盛まんぷく袋」の事前予約が始まります。クラフト調のお弁当バッグもかわいいおうちでも大戸屋の味を楽しめるオリジナル商品や、全国の店舗で使えるお得な「まんぷくーぽん」を、オリジナルのお弁当バッグに詰め込んだ、うれしい特典いっぱいの福袋「特盛まんぷく袋」が登場します。セット内容は以下の通り。・八幡屋礒五郎コラボ七味