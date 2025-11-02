◆国内女子プロゴルフツアー樋口久子・三菱電機レディス第２日（１日、埼玉・武蔵丘ＧＣ＝６６９０ヤード、パー７２）第２ラウンドが行われ、ホステスプロの吉沢柚月（三菱電機）は３９位で出て５バーディー、ボギーなしで自己最少の６７をマークし、通算６アンダーに伸ばした。首位と５打差の１３位で最終日に臨む。前夜に降った激しい雨でグリーンが軟らかくなり、ボールが止まることを想定し、「突っ込むのを意識した」