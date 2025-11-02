逮捕直前、50歳で自ら命を絶った衆院議員・新井将敬。その新井の弁護士として、東京地検特捜部と真正面から対峙していたのが、元検事の猪狩俊郎（33期）だった。【写真を見る】「筑紫哲也ニュース23」に出演する新井将敬衆院議員ふたりが初めて顔を合わせたのは、事件発覚の半年前、1997年8月12日。東京・赤坂の中華料理店「山王飯店」。きっかけは、猪狩が顧問を務めていた知人の社長からの一本の電話だった。「新井さんが東京地