日本各地の人里離れた場所になぜだかポツンと存在する一軒家と、そこに住まう人物の人生にも迫る番組『ポツンと一軒家』。11月2日（日）は、ゲストに川田裕美と豆原一成（JO1）を迎えて放送される。山口県の山奥深くでポツンと一軒家を発見。衛星写真でもわかるほど広くて山に囲まれた敷地に大きな建物が確認できる。近くには湖か海のような水場も。豆原は「お城跡のような広さですよね」とその広さに驚きながら衛星写真を見つめる