夫に3日後に離婚届けを提出するよう告げる妻【漫画を読む】夫に3日後に離婚届けを提出するよう告げたが…!?家事しないと死ぬ旦那(@100dannashinu)さんは、2025年9月まで『職場の部下と浮気した夫を私は死んでも許さない』という作品を連載。フォロワーさんの実体験をもとにした作品で、ネットを中心に話題になっている。今回は本作の15〜19話までをお届けするとともに、著者に離婚届を渡されたあとの夫などについても話を聞いた。