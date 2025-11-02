チャンピオンシップ（イングランド2部）のバーミンガムに所属するMF岩田智輝が今季初ゴールを記録した。ホームでポーツマスと対戦したバーミンガムの岩田は、この日も先発出場。チームは立ち上がりから決定機を量産し続け、9分にペク・スンホのゴールで先制すると、迎えた56分に岩田のゴールが生まれる。左サイドからのCKにニアサイドで合わせると、これがゴールネットを揺らして貴重な追加点を記録した。さらに61分には、投