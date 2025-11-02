［ルヴァン杯決勝］広島 ３−１ 柏／11月１日／国立競技場「実際、ボックスまではすごく良い形で行けている。そこから先を突き詰めていかないといけない。ボックス内で良いプレーができるかどうかにもっとこだわる必要がある。そこを今後１週間、フォーカスしていきたい」これは、サンフレッチェ広島が10月25日のJ１第35節・横浜F・マリノス戦を０−３で落とした後、広島のミヒャエル・スキッベ監督が語ったことだ。今季のJ１