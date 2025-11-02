きのう、山形県南陽市長岡で市職員の男性（58）がクマのパトロール中に、突然やぶから出て来たクマに襲われた件で、その後に市が設置した箱ワナにクマはかからず、今も捕獲できていないことがわかった。 【写真を見る】南陽市職員を襲ったクマ箱ワナに入らず市が引き続き注意を呼びかけ（山形） きのうの午後6時すぎに付近でクマが目撃されていて、職員を襲ったクマと同じ個体かは確認できていないが、市が注意を呼び