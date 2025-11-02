◇フィギュアスケートGPシリーズ第3戦スケートカナダ第2日（2025年11月1日サスカトゥーン）男子SPでは、友野一希（第一住建グループ）が今季ベストの92・07点で2位発進した。トーループの4回転―3回転などを決めた。三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）は89・80点で4位スタートとなった。世界選手権2連覇中のイリア・マリニン（米国）が104・84点で首位に立った。