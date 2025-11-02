米国競馬の祭典、ブリーダーズカップ（ＢＣ）は１日、カリフォルニア州デルマー競馬場で行われ、メインのクラシック（ＧＩ・ダート２０００メートル）は坂井瑠星騎乗のフォーエバーヤング（牡（おす）４歳、栗東・矢作芳人厩舎（きゅうしゃ））が優勝した。このレースはダートの世界最高峰競走で、日本馬が勝利するのは初めて。