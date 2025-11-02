中国の習近平国家主席と韓国の李在明大統領が首脳会談に臨みました。地域の平和と安定などが話し合われましたが、会談前に北朝鮮が反発した「朝鮮半島の非核化」をめぐり温度差もみられました。【映像】笑顔を見せる韓国・李在明大統領韓国政府は、李大統領が会談で習主席に朝鮮半島の非核化など平和実現の構想を紹介し、北朝鮮との対話再開に向け中国が建設的役割を果たすよう依頼した、と明らかにしました。一方、中国の新