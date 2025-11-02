高市総理大臣は、中国の習近平国家主席、韓国の李在明大統領との初めての会談について「首脳外交を進める基礎固めとなった」と強調しました。【映像】高市総理の発言「中国、韓国という重要な隣国とも率直な対話を行いました。今後、首脳外交を進めていく、まずは基礎固めとなったと思ってます」（高市総理大臣）高市総理は、マレーシアでのASEAN首脳会議やアメリカのトランプ大統領の来日、韓国でのAPEC首脳会議と続いた外交