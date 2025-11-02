ワールドシリーズ第6戦米大リーグのドジャースは10月31日（日本時間11月1日）、敵地カナダ・トロントで行われたブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第6戦を3-1で制し、通算3勝3敗のタイに戻した。最後は一打同点のピンチも“キケ”ことエンリケ・ヘルナンデス内野手の神プレーでゲームセット。試合後のインタビューでは、山本由伸投手への愛を感じる胸元にファンの視線が集中していた。ドジャースは3回に3点を先制。先発