1975年（昭50）に「SUGAR BABE」の一員としてアルバム「SONGS」でデビューして50年。山下達郎（72）は、今、この瞬間も歌い続ける。5日発売の2年ぶりのダブルA面シングル「オノマトペISLAND／MOVE ON」の1曲「MOVE ON」では、15秒のCM曲から初めて1曲を作り上げた。83年「クリスマス・イブ」をはじめ350曲超の楽曲で日本人の背中を押し続けた50年…それでも自らを「傍流」と評す、その心を聞いた。【村上幸将】★日本語でロックを