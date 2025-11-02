「スター・ウォーズ」シリーズのルーク・スカイウォーカー役で知られるマーク・ハミルが、ショーン・レヴィ監督による新作『スター・ウォーズ／スターファイター（原題）』で主演を務めるライアン・ゴズリングを称賛した。【写真】ここから運命は始まった!?ライアン・ゴズリングが5才の時に使っていた『スター・ウォーズ』のシーツ現地時間10月29日、SCADサバンナ映画祭で生涯功労賞を授与されたマークは、PEOPLEの記者から