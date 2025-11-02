ガザ地区の食料配給所に集まるパレスチナ人ら＝1日（ゲッティ＝共同）【エルサレム共同】米中央軍は1日、パレスチナ自治区ガザでイスラム組織ハマス関係者とみられる人物が支援物資を積んだトラックを略奪したとして非難する声明をX（旧ツイッター）に投稿した。一方、停戦合意後もイスラエル軍によるガザへの支援物資搬入制限は続き、ハマス側は合意を主導したトランプ米大統領や仲介国に制限を解除させるよう求めた。米軍は