【ワシントン共同】トランプ米大統領は1日、自身の交流サイト（SNS）で西アフリカ・ナイジェリア政府に対し「キリスト教徒の殺害を容認し続けるなら全ての援助と支援を停止する」と警告した。さらに「武装して乗り込み、残虐行為をしているテロリストを一掃することもあり得る」と脅し、国防総省に可能な行動の準備を命じると続けた。トランプ氏は10月31日にも、宗教弾圧や信教の自由を制限している「特に懸念のある国」にナイ