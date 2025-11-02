朝起きてスマホを開き、SNSで流れてきたおすすめをなんとなく眺める。買うものや見る動画も、気づけばアルゴリズムが決めてくれる時代になった。そんな現代において、自分の力で良い選択をするにはどうすればいいのか？そのヒントは、哲学者ジャン＝ポール・サルトルの教えにある。※本稿は、哲学者の小川仁志氏『悩まず、いい選択ができる人の頭の使い方』（アスコム）の一部を抜粋・編集したものです。無意識のうちに「選ばされ