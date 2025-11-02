友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身のまわりで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部は上司についてについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞憧れの会社に就職して2年目の主人公。失敗しても、やさしく教えてくれる緒方先輩に救われてます。最近主人公はこの会社の上司について、なにか思うことがあるようで……？原案：Ray WEB編集部作画：miyuka