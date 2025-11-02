男子SPで2位の友野一希＝サスカトゥーン（共同）【サスカトゥーン（カナダ）共同】フィギュアスケートのグランプリ（GP）シリーズ第3戦、スケートカナダ第2日は1日、カナダのサスカトゥーンで行われ、男子ショートプログラム（SP）で友野一希が92.07点で2位につけた。三浦佳生は89.80点で4位。世界王者のイリア・マリニン（米国）が104.84点で首位に立った。女子はSPでトップの千葉百音、4位だった17歳の中井亜美、6位の青木祐