女優の石田ゆり子さんがインスタグラムを更新し、近影を披露した。6月ごろ、髪をバッサリと切ったベリーショットのイメチェンで話題となった石田さんの現在の姿に再び注目が集まっている。【写真】衝撃のベリーショートから変化した石田ゆり子さん石田さんは、近日IMAX映画の上映を開始したジブリ映画「もののけ姫」の舞台挨拶に参加したことを報告しており、あわせてアップされた近影では髪の襟足部分が伸びてきて、首まわりほど