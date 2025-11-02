現地11月１日に開催されたエールディビジの第11節で、上田綺世と渡辺剛が所属するフェイエノールトが本拠地デ・カイプでフォレンダムと対戦。苦戦を強いられながらも３−１で勝利を飾った。この試合で２ゴールの活躍を見せたのが、エースの上田だ。19分に右サイドからのクロスに合わせ、巧みなダイレクトシュートで先制ゴールを奪うと、２−１で迎えた89分には豪快なヘッドで勝負を決定づけるチームの３点目を奪ってみせた。