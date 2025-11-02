耳が聞こえないアスリートによる国際大会「デフリンピック」が、１１月に東京で開幕します。北海道内から日本代表として高校生と中学生が出場。世界に挑む若きエースを追いました。 両耳に補聴器…デフリンピックに挑む高校生 鋭いスマッシュを放つのは、北海高校の森本悠生さん。（チームメイト）「耳の奥までつけるんでしょ」 生まれつき重度の難聴で、両耳に補聴器をつけていないと音が聞こえません。