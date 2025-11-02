【競馬】2025ブリーダーズカップ クラシック・G1（11月1日／日本時間2日／デルマー競馬場・ダート2000メートル）【映像】フォーエバーヤング“歴史的勝利”レースの模様アメリカ競馬の祭典、ブリーダーズカップの2日目、メインレースとなるダート2000メートルのクラシックが行われ、日本のフォーエバーヤング（牡4、矢作）が優勝した。昨年3位のリベンジを期して臨んだ一戦で、フォーエバーヤングは終始有利な位置で競馬を展開