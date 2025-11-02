◆ドイツ・ブンデスリーガ第９節ザンクトパウリ０―４ボルシアＭＧ（１日、ミラントア・シュタディオン）ボルシアＭＧの日本代表ＦＷ町野修斗が、リーグ戦で移籍後初ゴールを挙げて、チームの４―０での勝利に貢献した。２―０で迎えた後半３０分。自陣での味方のボール奪取からカウンターを仕掛け、町野も中盤で組み立てに参加してから、ゴール前に攻め上がり、最後はエリア内で右からの横パスを右足で合わせ、ニアサイドに