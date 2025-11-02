俳優・川粼麻世（６２）が妻で料理研究家の花音さん（４１）との夫婦ショットを公開し、反響を呼んでいる。２日までにインスタグラムで「ハロウィンナイトは妻が経営する店に仲間達が集まり様々なコスプレで盛り上がりました」と報告。「僕は同い年のジョニーデップ主演作『パイレーツオブカリビアン』のジャックスパロウ、妻は『ワンピース』のボアハンコック、義母は幼稚園児とにかく皆んなのクオリティが高く最高に