◆第５６回日本少年野球春季全国大会・東北南支部予選（第１７回秋季大会）▽準決勝信州筑北ボーイズ７―１長野ボーイズ（１０月２５日・長野県営野球場）来年３月開催の第５６回春季全国大会の支部予選が各地で行われた。長野県支部では昨年１月に創設された信州筑北ボーイズが決勝進出。９月のジュニア大会に続く支部大会連覇と春季全国大会初出場に王手をかけた。※※※創設２年目の信州筑北が快進撃だ。創