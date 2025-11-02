2日午前7時30分ごろ、和歌山県で最大震度3を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は和歌山県北部で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.1と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度3を観測したのは、和歌山県のかつらぎ町と高野町、それに湯浅町です。【各地の震度詳細】■震度3□和歌山県かつらぎ町高野町湯浅町■震度2□