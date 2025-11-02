【プレミアリーグ第10節】(アンフィールド)リバプール 2-0(前半1-0)アストン・ビラ<得点者>[リ]モハメド・サラー(45分+1)、ライアン・フラーフェンベルフ(58分)<警告>[リ]フィルヒル・ファン・ダイク(54分)、ドミニク・ショボスライ(87分)[ア]マティ・キャッシュ(57分)、アマドゥ・オナナ(73分)、モーガン・ロジャーズ(80分)、ウナイ・エメリ(87分)└リバプールがついに4連敗脱出!! 2戦連発サラーが“2つの大記録”達