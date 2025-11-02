【ラ・リーガ第11節】(サンティアゴ・ベルナベウ)R・マドリー 4-0(前半3-0)バレンシア<得点者>[R]キリアン・ムバッペ2(19分、31分)、ジュード・ベリンガム(44分)、アルバロ・カレーラス(82分)<警告>[R]オーレリアン・チュアメニ(36分)[バ]ハビ・ゲラ(88分)観衆:74,796人