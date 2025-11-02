「好きなのに、なぜか彼が離れていく…」そんな経験はありませんか？実はその原因、あなたの“愛情の深さ”にあるかもしれません。一生懸命な気持ちは素敵ですが、度を越えると相手に“重さ”として伝わってしまうことがあるんです。そこで今回は、男性が無意識に距離を置いてしまう“無自覚な圧”の正体について解説します。最優先にされすぎると、男性は束縛に感じる恋をするとつい、彼の予定や気持ちを最優先にしてしまうもの。