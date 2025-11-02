「座りっぱなしで太ってきた気がする…」──そんな“デスクワーク太り”に悩む人は少なくないでしょう。長時間座り続けることで筋肉の活動量が下がり、代謝も落ちて脂肪を溜め込みやすい状態に。とはいえ、忙しい毎日で運動の時間を確保するのはなかなか難しいものです。そこで今回は、オフィスでも自宅でもできる、座ったまま“燃焼スイッチ”を入れる【簡単ダイエット習慣】を紹介します。骨盤を立てるだけで“代謝スイッチ”が