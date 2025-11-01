女性なら誰しも好きな男性からの愛情を感じていたいものですが、ストレートに愛情表現してくれる男性は少ないもの。でも、そういう男性も行動を通してしっかり愛情表現しているものです。そこで今回は、本気の恋に落ちた男性が見せる「愛情行動」を紹介します。２人きりで一緒に過ごす時間を確保する男性は本気の恋に落ちると、相手の女性と２人きりで一緒に過ごす時間を必ず確保しようとします。これも１種の愛情表現であり、たと