「家庭では満たされない気持ちを分かってくれる人がいる」--そんな共感から始まる“W不倫”。同じような悩みを抱えた者同士だからこそ惹かれ合い、深い絆を感じる人も少なくありません。けれど実は、この“理解し合える関係”こそ、最も危険で壊れやすい恋愛の形。そこで今回は、W不倫に陥れる「心理的な落とし穴」を紐解きます。「共感」が「依存」に変わる瞬間最初は「話を聞いてくれる」「気持ちを分かってくれる」といった優し