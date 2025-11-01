不倫するのは男性だけではありません。そこで今回は、不倫沼にハマりやすい女性の「特徴」を紹介します。押しに弱い男性からの押しに弱いタイプの女性は不倫にハマりやすいでしょう。そういう女性は「ダメなことはダメ」とキッパリ断ることができず、流れに身を任せてしまうところがあります。もし自分にそんな部分があると感じているなら、夫以外の男性に対してスキを見せないように強く意識しておくべきです。恋愛体質恋をしてい