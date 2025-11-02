『ハイキュー‼』×SVリーグコラボ連載vol.2（８）クインシーズ刈谷北川美桜後編（前編：北川美桜を育てた、周囲の人間とのやりとり先に日本代表入りした秋本美空からは「待ってる」＞＞）現役のSVリーガーに、バレーボール漫画『ハイキュー‼』を語ってもらうコラボ連載。選手たちが選ぶベストメンバー、共感したシーン、ベストゲームとは？（ｃ）古舘春一／集英社選手写真／SVリーグ＜SVリーガーが語る『