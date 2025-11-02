いわゆる「大学３大駅伝」の２戦目となる全日本大学駅伝は１１月２日に名古屋市の熱田神宮〜三重県伊勢市の伊勢神宮の８区間、１０６・８キロで行われる。２７チームが出場する大会のスタート時間は午前８時１０分の予定で、大会の区間記録は以下のとおり。今年が５７回目だが、大会公式ページによれば、区間距離の変更があったことから１〜７区は５０回以降、８区は２４回以降の記録だ。（選手の所属は当時）〈１区〉２６分５８