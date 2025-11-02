『ハイキュー‼』×SVリーグコラボ連載vol.2（８）クインシーズ刈谷北川美桜前編（連載７：三留汐利の原動力は「母です」クインシーズ刈谷を選んだ理由は地元愛＞＞）【父も元日本代表】「周りに恵まれているんです」クインシーズ刈谷のミドルブロッカー、北川美桜（19歳）は、弾むような声で言う。明るく、朗らかな空気を漂わせるが、彼女自身が持つパーソナリティーが、それらを引き寄せているのかもしれない。松