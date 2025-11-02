「ワールドシリーズ・第７戦、ブルージェイズ−ドジャース」（１日、トロント）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は試合前会見で、第７戦へ山本由伸投手をブルペンでスタンバイさせる可能性を示唆した。前日に６回１失点でワールドシリーズ２勝目を挙げた山本。試合後の会見でロバーツ監督は「山本由伸以外の投手は登板可能だ」と語っていたが一夜明け、方針が一転。「試合前のキャッチボールを見て判断する。本人は調子が良