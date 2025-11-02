1990年代末から今なお活躍を続ける人気女優・深田恭子。クランクイン！では、本日11月2日に43歳の誕生日を迎えた彼女が主演した連続テレビドラマについて人気アンケートを実施。第1位に輝いたのは、2018年放送の『初めて恋をした日に読む話』（TBS系）だった。【写真】いつまでもかわいい！深田恭子20代からのフォトギャラリー今回の結果は、クランクイン！が2025年10月27日〜31日までの5日間で「あなたが好きな『深田恭子の