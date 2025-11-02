先月音楽プロデューサーの夫と結婚したばかりのセレーナ・ゴメスが、自身のチャリティ基金が主催するイベント2025 Rare Impact Fund Benefitに出席し、パープルのミニドレスで輝く美しさを披露した。【写真】セレーナが使ったコスメを紹介したレア・ビューティー現地時間10月29日、今年で3回目を迎えるRare Impact Fund Benefitがロサンゼルスで開催され、セレーナがレッドカーペットでポーズを取った。Harper’s Bazaarによる