▼青森県（青森地方気象台・２日５時）【津軽】くもり後雨【下北】くもり後雨【三八上北】くもり後雨▼岩手県（盛岡地方気象台・２日５時）【内陸】くもり【沿岸北部】晴れ後くもり【沿岸南部】晴れ後くもり▼宮城県（仙台管区気象台・２日５時）【東部】くもり後一時雨【西部】くもり後一時雨▼秋田県（秋田地方気象台・２日５時）【沿岸】くもり後雨【内陸】くもり後雨▼山形県（山形地方気象台・２日５時）【村山】くもり後雨【