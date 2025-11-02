◆第５６回日本少年野球春季全国大会・東北南支部予選（第１７回秋季大会）▽準決勝千曲ボーイズ６―３上越ボーイズ（１０月２５日・長野県営野球場）来年３月開催の第５６回春季全国大会の支部予選が各地で行われた。長野県支部では、千曲ボーイズが上越ボーイズを下して決勝に進出した。※※※千曲は１点を追う７回に打者１０人の猛攻で５点を挙げ逆転勝ちした。１死一、二塁から敵失で同点とし、満塁から