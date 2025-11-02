◆第５６回日本少年野球春季全国大会・東北中央支部予選▽１回戦仙台中部ボーイズ９―０仙台ボーイズ＝５回コールド＝（１０月２５日、大崎・鹿島台中央野球場）来年３月開催の第５６回春季全国大会の東北中央支部予選が１０月２５日、開幕した。仙台中部ボーイズは、今年４月に仙台育英学園秀光ボーイズ（休部）から“移籍”した高橋快知（２年）の投打に渡る活躍で仙台ボーイズを下した。※※※力強い投球